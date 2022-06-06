小編今天（6日）精選5件不可不知的國內外財經大事。全球半導體市場自2021年第四季起已出現去庫存情況，但2022年以來，大陸半導體企業整體庫存卻不減反增，部分企業更因去化庫存不善而出現虧損。隨著終端需求有所降溫，半導體企業的庫存已不再是業績保障，資產減值的壓力正悄然來襲。

【1】陸半導體廠庫存失能 現虧損危機

集微網報導，2019年起，全球半導體廠商均加大備貨力度以保障產品供給，造成整體半導體行業出現庫存快速增長的情況。大陸半導體企業的營收規模相對低於國際大廠，因此庫存商品金額絕對值遠低於國際廠商，但存貨增長幅度，卻遠高於國際大廠。

【2】14檔法人買不停 補漲力道強

台股節前量縮整理，個股輪動表態，投資專家認為，可關注有三大法人連續買超、成交量穩步放大，持續醞釀上攻動能的個股，包括日月光投控（3711）、虹堡（5258）、系統電（5309）等14檔，連假後股價表現有望「旗開得勝」。

【3】11檔搶搭疫後解封題材

全球各國正逐漸走向開放解封，國內近日也掀起邊境解封，帶動航空、觀光飯店、旅遊業、食品通路、運動健身等相關疫後新生活概念股大漲，投資專家表示，隨著暑假將到、國旅補助7月15日上路及邊境解封題材發燒，下半年有機會展開一波反彈行情，可逢低留意。

【4】台塑集團衝刺電池材料、儲能應用

擴大5G、電動車、綠能耕耘，台塑集團電池材料、電動卡車及儲能應用加速衝刺。電池是電動車關鍵零組件，台塑結合企業鋰鐵正極材料、電解液、銅箔，與國產材料，如負極材料、隔離膜等，廣泛應用車/船用啟動電池；另發展工業用大型儲能及電信基地台備用電源等各領域應用，並擬在適當時機切入電池產業。

【5】防疫險慘賠 產險業最快Q3增資

5月底前理賠金額就已破40億元，防疫險保單慘賠的下場已確定，本土確診人數在突破200萬人後，仍在持續增加中，目前確定主要承保的產險公司6月應已來不及增資，半年報相關指標可能不好看，最快第三季就會陸續增資，估計單家增資金額都是以數十億元起跳。