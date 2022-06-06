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陸網近期瘋傳一部影片，大陸廣東省深圳一名貴婦不滿同為富豪的鄰居占用車位，遂以激烈的方式躺地大鬧，還嗆「把我的賓利開過來堵他，我家有50台賓利，不用」等語，貴婦還自爆老公為大陸國營企業高層，對此，深圳市政府表示高度重視此案，正在了解核實。

綜合陸媒報導，該名貴婦聲稱自己握有車位的買賣合約，認為鄰居佔用了她的車位，要求對方移車，但對方也稱具有車位的產權，才因此爆發衝突。

網傳影片的事發地點位於深圳市某住宅的停車場，大批人馬與警方聚集一處，其中一名身穿連身裙的貴婦情緒激動，疑似不滿富豪鄰居長時間在她的車位停放勞斯萊斯，遂對該鄰居大聲怒罵，作勢要打人被旁人攔住後還躺在地上假裝摔倒，場面十分失控。

過程中，該位貴婦還嗆聲，「把我的賓利開過來堵他！堵在這！去拿鑰匙！我一個月賓利不用，我家有50台賓利，不用，賭他！」等語，而女子的親友聽令後，把該輛「賓利」開上前，眾人卻發現貴婦口中的高級賓利轎車僅是輛平價的Toyota，車子價格差異還引來一番恥笑。

值得一提的是，該位貴婦在喧嘩過程中，自爆其丈夫是大陸國營企業的高層，經過網友肉搜後發現，貴婦的丈夫疑似為深圳市振興集團黨委委員、紀委書記、監事會主席張曉中，但張曉中本人否認。對此，深圳市政府國有資產監督會5日表示，高度重視此案，正在了解核實。