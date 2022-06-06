前立委蔡豪因性侵女員工及在11年前偽造5000萬元本票，去年分別被判刑定讞，法院裁定執行9年，蔡豪入獄後，聲請法規範憲法審查，憲法法庭認為他只是爭執法院認事用法之當否，並未具體指摘終局判決有何牴觸憲法，裁定不受理。

本案導因臺芳公司曾向張姓、林姓男子借款5000萬，將屏東的3筆土地設定抵押，張因缺錢但認為土地有價值卻缺乏債權憑證，於是在2011年透過人找上立委蔡豪，委託處理土地的抵押權讓售。

蔡豪為取得本票債權憑證，向法院聲請拍賣抵押物，竟未徵得臺芳公司之同意，即偽造臺芳公司開立的5000萬元本票，並向法院聲請拍賣本件3筆土地獲准，導致3筆土地面臨被強制執行。

高雄高分院認定，蔡豪損害臺芳公司之權益，妨礙有價證券之有效流通及行使，行為自有可議之處，且他犯後否認犯罪，甚至一再將犯行推卸給他人，依偽造有價證券罪將蔡豪判刑4年8月，最高法院駁回上訴確定。

另蔡豪2016年擔任一家公司顧問，他在辦公室性侵女員工後，又將她帶到汽車旅館猥褻，歷審斥責蔡豪犯後飾詞否認犯行、圖卸刑責，犯後態度不佳，依強制性交及強制猥褻罪判囚4年10月，去年6月最高法院駁回上訴定讞，蔡豪因此入監服刑。