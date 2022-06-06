最新6月份各投信ETF配息公告，截自6月1日總共有20檔公告預估每單位配發金額(元)，除息日皆為2022年6月17日，目前已公告的整體來看都是債券ETF，以6月1日收盤價來預估年化配息率來看，以群益中國政金債(00765B)6%配息最高，也是唯一一檔有6%的高配息率債券ETF。另外以今年來報酬率來看，只有3檔保持正報酬，分別是群益0-1年美債(00859B)5.15%、永豐1-3年美公債(00856B)3.08%、群益中國政金債(00765B)0.36%；群益中國政金債擁有最高配息與正報酬績效，兼具配息率佳且報酬穩定之優勢，名符其實為息利雙收的好標的。

6月份20檔ETF配息中，年化報酬率在4%以上者共有9檔，包括：群益中國政金債(00765B)，元大10年IG醫療債(00787B)，中信投資級公司債(00862B)，元大AAA至A公司債(00751B)，群益AAA-A醫療債(00793B)，中信優先金融債(00773B)，中信高評級公司債(00772B)，國泰A級科技債(00781B)，凱基金融債20+(00778B)。

群益投信表示，想要穩定現金流的人，可以參考投資債券ETF。投資債券ETF得好處在於享有交易便利、投資組合透明度高且費用率低等優勢，加上又多具有配息機制，同時也可做為建立收益部位的好工具，投資人妥善組合便能滿足資產配置的需求。現行台灣市面上的債券ETF除了少數是採取月配息、半年配息和不配息之外，八成左右的債券ETF產品都採取季配息模式，因此在資產配置和固定息收需求的考量下，投資人除了可選擇月配息產品外，也能透過配置不同配息時程的債券ETF來打造月月領息的投資效果。

群益中國政金債ETF(00765B)基金經理人張菁惠表示，全球金融市場受地緣政治風險影響表現震盪，中國政策金融債不僅具高信評和高債息優勢，其與國際資產的相關性低，受國際資產波動程度相對低，也是一另類避險選擇。另相較美國或英國等國家貨幣政策將緊縮，開始逐步升息，中國仍處於貨幣寬鬆階段，利率波動風險較低，皆有利中國政策性金融債淨值表現。