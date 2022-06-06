昨（5日）宜蘭1名林姓特斯拉車主稱爸爸過世，要求陳姓男子讓出充電位，對方不理反遭林男比中指狂罵，林男還拿BB槍射擊陳男後落跑，而林男遭網友們起底非首次開槍，還有人查出林男車籍資料，發現林男疑似車貸10年，讓他質疑：「可以貸這麼久？」網友們紛紛在貼文下留言解惑。

開特斯拉林男因「父親過世」趕回花蓮，在宜蘭與其他車友爆發充電糾紛，比中指，拿BB槍狂射對方車內。（翻攝自爆廢公社）

宜蘭市特斯拉充電站昨（5日）1名駕駛特斯拉的林姓男子，以「爸爸過世」為由要求正在充電的陳男讓位給他，陳男不理卻遭林男比中指嗆，「下來嘛！你拍我的車子是怎麼樣！」、「我有沒有跟你說我爸爸過世了」、「讓個位置會怎麼樣」、「下車看怎樣都可以」等，更從副駕駛座拿1把空氣槍朝著陳男車內掃射BB彈，隨即奔馳而去。

林男的惡行曝光網路後，還有網友在《爆廢公社公開版》上傳1張對話照片，稱去年12月3日有名特斯拉車主在從台北至花蓮途中因起霧開啟霧燈，被林男誤以為開遠燈直射，林男竟攔下車主，拿著瓦斯槍射擊後落跑；該車主表示「從台北開回花蓮，他(林男)說我閃他遠燈，在和平左轉往花蓮的路上攔我，一樣放車窗講話講到一半開槍落跑」。可見林男開槍落跑並非第一次。

另外還有網友肉搜出林男的車籍資料，曝光在臉書社團《爆怨公社》，稱自己以林男帶妹子交車照的車牌查出該輛車的車籍資料，發現林男的車輛發照日期為今年5月，但動保迄日卻是121年5月23日，讓他發文質疑：「買車貸款10年？可以貸這麼久？必須抱怨89從外匯c300換弄臭特斯拉！」

開特斯拉林男因「父親過世」趕著奔喪在宜蘭發生「充電糾紛」，有網友揭發曾與林男爆發爭執也被開「BB槍」(左圖)，另外有網友認為和林男發生爭執的情侶「嘴巴很臭」(右圖)。（翻攝自臉書爆廢公社公開版、記者爆料網）

網友們在下方留言解釋：「動保設定不等於貸款年限」、「不是貸款10年，那是設定10年，目前大致上最多可貸7年而」、「告訴你個小知識，只要車有貸款，監理有價資料查詢都是顯示10年」；也有人笑說：「所以他爸爸會安好嗎」、「羨慕有妹陪交車」、「我猜他貸款的金額一定是很高」。