根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基6日搶先爆料，爵士總教練史奈德突然毫無預警宣告辭職下台，也讓爵士當家球星米契爾感到驚訝又失望，且對爵士的未來感覺相當徬徨，爵士也在第一時間開始找尋新任主帥的工作，期望趕緊敲定新主帥人選。
史奈德的辭職確實讓人相當驚訝，因為他跟爵士高層之間關係良好，先前一度謠傳湖人考慮找他擔任總教練，他卻連考慮都不要，如今卻突然自行請辭，他在爵士總共執教8個球季，拿下372勝264敗，勝率5成85執教成績，且跟爵士還有3年合約。
史奈德選擇離開的唯一解釋，是替爵士始終無法擁有爭冠機會下台負責，本季爵士在季後賽首輪就遭獨行俠4勝2敗淘汰出局，不過他跟米契爾、戈貝爾兩大爵士球星的關係相當密切，如今突然選擇離開，或許也讓兩大球星開始考慮去留問題。
《The Athletic》權威記者查拉尼亞也馬上列出爵士新任總教練的口袋名單，包含尼克助教強尼布萊恩、爵士助教詹森、前拓荒者總教練史托茲、塞爾提克助教威爾漢迪與暴龍助教阿德里安葛瑞芬，無論如何接下來爵士內部勢必面臨一團混亂的窘境。
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