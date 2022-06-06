After eight seasons as coach, Snyder simply decided that it's time to step away. Conversations had been amicable with team, relationships still strong, but Snyder has decided to leave after building the Jazz into a perennial playoff contender. https://t.co/1NCpfsgKku — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 5, 2022

根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基6日搶先爆料，爵士總教練史奈德突然毫無預警宣告辭職下台，也讓爵士當家球星米契爾感到驚訝又失望，且對爵士的未來感覺相當徬徨，爵士也在第一時間開始找尋新任主帥的工作，期望趕緊敲定新主帥人選。

史奈德的辭職確實讓人相當驚訝，因為他跟爵士高層之間關係良好，先前一度謠傳湖人考慮找他擔任總教練，他卻連考慮都不要，如今卻突然自行請辭，他在爵士總共執教8個球季，拿下372勝264敗，勝率5成85執教成績，且跟爵士還有3年合約。

史奈德選擇離開的唯一解釋，是替爵士始終無法擁有爭冠機會下台負責，本季爵士在季後賽首輪就遭獨行俠4勝2敗淘汰出局，不過他跟米契爾、戈貝爾兩大爵士球星的關係相當密切，如今突然選擇離開，或許也讓兩大球星開始考慮去留問題。

《The Athletic》權威記者查拉尼亞也馬上列出爵士新任總教練的口袋名單，包含尼克助教強尼布萊恩、爵士助教詹森、前拓荒者總教練史托茲、塞爾提克助教威爾漢迪與暴龍助教阿德里安葛瑞芬，無論如何接下來爵士內部勢必面臨一團混亂的窘境。