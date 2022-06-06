藝人林依晨出道多年，憑著甜美外表、精湛演技受到大批觀眾的喜愛，加上隨和的個性與高EQ的談吐，讓他因此有了「「零負評女神」的稱號。而去年10月低調產女後，她也積極復出，接下多的廣告、代言，但近日卻接連傳出有廠商違約遲遲不付款，讓一向好脾氣的林依晨也罕見動怒，向廠商提告。

根據《鏡週刊》的報導，林依晨和老公林于超結婚7年，去年如願生下寶貝女兒，但她在懷孕期間並沒有停下腳步，反而接下更多廣告、代言並找時間寫書，生產完3個月後就正式復出，除了替新書宣傳外，也開始投入電影、影集的拍攝，但沒想到辛苦為女兒賺奶粉錢的她，近日卻傳出遭合作多年的眼鏡廠商拖欠約300萬的代言尾款。

據了解，林依晨過去曾為PIOVINO眼鏡代言3年，也因為長期合作經紀公司相當信任對方，也給出很大的代言費折扣，因此合約期滿後雖遲遲沒看到300多萬的尾款，但經紀公司也沒有立即提起訴訟。對此，林依晨的經紀人周美豫接受採訪時表示，和品牌合作約3年，最後一年對方突然就沒付款，中間雖有開票卻跳票，他們原本以為是廠商一時困難因此給予時間，沒想到後來發現他們一直在徵人，隨後還找Selina代言，他們才感到不對勁，目前已交由律師處理。

而Selina雖成功接下眼鏡代言，多次替品牌於社群媒體上宣傳，但廠商卻故技重施，付了頭期款後就不願支付100多萬的尾款，使Selina經紀公司相當懊惱，詢問林依晨的經紀公司才發現他們被積欠的費用更高，令雙方經紀公司都相當傻眼。

事實上，林依晨前年代言服飾品牌AVILAS時，負責合約的詮勢廣告公司也曾發生類似的情況，他們先是違約使用未經同意的照片，將前代言人莎莎的照片和林依晨放在同一個廣告中，林依晨的經紀公司得知後相當憤怒向對方提出解約，並向對方求償拍攝報酬和違約金共611多萬元，但對方卻認為所做廣告並無違約，因此一狀告上法庭，而4月底台北地方法院判決詮勢廣告應賠償周子娛樂141萬多元，可再上訴。