男星郭彥均日前在臉書分享與醫護朋友的對話，對方提到「看到這麼多孩子就這樣走」，引發外界正反兩極聲浪，連政府機關都喊話要調查，郭彥均事後發文道歉，並強調，社會和諧才是他所盼望的，郭彥均之後就在社群網站神隱，而他今（6日）終於在網上發聲了。

郭彥均稍早在臉書PO出緊抱著女兒的照片，女兒貼心打氣：「爸爸加油哦」，郭彥均表示，他已經沒事，女兒還懂事地對爸爸說：「這次換我抱抱你」，讓郭彥均感動直呼：「謝謝妳，有妳真好」，最後郭彥均也感性說，今天禮拜一孩子上課去，「#願所有孩子都平安長大 #愛的開始」。

這是郭彥均自5月27日發文後，他首次對外發聲，不過，郭彥均昨晚卻在限時動態自爆：「咳到掛急診」，表示他現在要戒冰和炸物，並迎接新生活，看得出郭彥均很積極要走出發文風波。

郭彥均自爆咳到掛急診。（圖／取材自郭彥均臉書）

其實，郭彥均爆發文風波後，他事後就強調：「發生疫情那麼久的日子以來，指揮中心的辛苦大家都知道，前線防疫醫護人員的辛苦我們也很清楚」，而這也就是他想傳達的目的，郭彥均也表示，他日後發文會更謹慎。