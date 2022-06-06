國內疫情爆發至今，人口數最多的新北，確診數居高不下，最新統計已破60萬。不過在新北29行政區中，卻有少數幾區災情輕微，其中一個就是貢寮。醫師施景中分享，貢寮之所以能避開新冠病毒重擊，與一原因有很大關係。

施景中臉書PO文，他的同學章殷超，同時也是貢寮樂文診所院長，在當地服務逾20年，身處一個醫療資源相對匱乏的偏遠鄉鎮，竟能擋住疫情肆虐，一關鍵歸功於章的「超前部署」。

中央流行疫情指揮中心不甩雙北呼籲，直到5月26日才宣布「快篩陽即確診」，兩條線的民眾免做PCR；貢寮，早於5月初就開始這麼做了。

施景中轉述，章殷超自5月起，只要遇到上門看診的人有喉嚨痛、喉嚨啞，或上呼吸道症狀等，一律視為新冠感染；不管做不做檢查、有沒有確診，直接要求居家隔離，病人也都能配合。

貢寮人口數約1萬出頭，年輕人多外出工作，區內以老弱居多。章殷超分享，貢寮的患者有很大比例是有數位落差的族群，難以運用視訊或電話問診，這些人年紀大，又有多重慢性病史，生活無法自理，更不可能做到一人一室，居隔期間幾乎全家都染病。

因當地人口不多，除了較年輕的可遠端看診，其他個案，章殷超都親自前往患者家中，「所有病人先觀察兩天，結果到目前為止，沒人需要服用抗病毒藥物」。章殷超指出，區內幾位90幾歲的長者已全部恢復，所有居家照護的家庭，也都快篩陰性，5月中過後雖然仍有零星確診，但沒有傳出災情。

施景中佩服他的同學，尤其在偏鄉，若要等到完善給付後才動作，就太慢了，「在基層，依據醫病長久建立的信賴，直接做就是了」。更令人激賞的是，章深入患者家中，至今未染疫。