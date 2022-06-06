彰化市中央路透天厝火警，火勢狂燒，就出1名男子。（彰化縣消防局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化市中央路透天厝火警，火勢狂燒，就出1名男子。（彰化縣消防局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化市中正路6樓出租公寓火警，緊急疏散14人，沒有傷亡。 （彰化縣消防局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化市中正路6樓出租公寓火警，緊急疏散14人，沒有傷亡。 （彰化縣消防局提供／吳敏菁彰化傳真）

防疫旅館賴姓房客聽到警報器大響後，警覺真有煙，衝到1樓，打電話給1922被要求先回房，但看大樓已失火 ，又打電話給媽媽求援，媽媽帶隔離讓他穿上 後，彰化警方發現後，要求先到空曠地方。（ 彰化警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化市中央路250巷一棟樓透天厝，在凌晨1時24分發生火警，火勢迅速狂燒，濃煙瀰漫， 3樓已燒得一片通紅，火光沖天，1名男子受困，彰化縣消防局動員救出。緊接著凌晨4時21分，彰化市中正路一段出租公寓也發生火警，從2樓冒煙，消防局再度動員，疏散14人，沒有傷亡。

中央路透天民宅火警，男子還在睡夢中，突然冒煙，火光大作，緊急求救，彰化縣消防局第一大隊派遣各式消防車18輛、救護車2輛、人員48人前往搶救，1時36分救出受困男子，意識清楚，沒有受傷，2時5分火勢控制，2時20分火勢撲滅，起火原因還待調查。

凌晨4時21分彰化市中正路一段，一棟出6樓的出租公寓也發生發火，裡面房客多，眼見火、煙越來越濃，一時兵荒馬亂，住戶都很驚惶，彰化縣消防局出動20輛消防車、救護車2輛，動員人員43人，緊急疏散14人，沒有傷亡，肇事原因還在調查。