彰化市中央路250巷一棟樓透天厝，在凌晨1時24分發生火警，火勢迅速狂燒，濃煙瀰漫， 3樓已燒得一片通紅，火光沖天，1名男子受困，彰化縣消防局動員救出。緊接著凌晨4時21分，彰化市中正路一段出租公寓也發生火警，從2樓冒煙，消防局再度動員，疏散14人，沒有傷亡。
中央路透天民宅火警，男子還在睡夢中，突然冒煙，火光大作，緊急求救，彰化縣消防局第一大隊派遣各式消防車18輛、救護車2輛、人員48人前往搶救，1時36分救出受困男子，意識清楚，沒有受傷，2時5分火勢控制，2時20分火勢撲滅，起火原因還待調查。
凌晨4時21分彰化市中正路一段，一棟出6樓的出租公寓也發生發火，裡面房客多，眼見火、煙越來越濃，一時兵荒馬亂，住戶都很驚惶，彰化縣消防局出動20輛消防車、救護車2輛，動員人員43人，緊急疏散14人，沒有傷亡，肇事原因還在調查。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。