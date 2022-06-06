端午三天連假後首開盤，台股今以16570.89點開出，小漲18點，隨猴漲幅擴大至近50點，ˊ權值股台積電小漲3元觸及544元，聯發科陷入平盤震盪，小漲2元後翻黑下跌1元。
上周四（2日）台股以16552.57點作收，下跌122.52點，成交量縮至2131.24億，三大法人賣超104.52億，觀察三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超84.97億，投信賣超15.82億，自營商賣超3.72億，其中自營商（自行買賣）賣超0.1億，自營商（避險）賣超3.62億。
周五美股則出現四大指數皆墨的情形，道瓊下跌348.60點（或1.05%）至32899.70點，那斯達克指數挫低304.17點（或2.47%）至12012.73點，標普500指數跌68.28點（或1.63%）至4108.54點，費城半導體下跌95.39點（或3.02%）至3062.59點。
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