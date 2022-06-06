投資人繼續押注聯準會將採取激進的做法收緊貨幣政策以應對飆漲的通膨，上周美股收黑後，美東時間周日隔夜美股主要指數期貨在持平與小漲之間波動。

目前道瓊工業指數期貨漲0.18%，標普500指數期貨漲0.16%，那斯達克100指數期貨漲0.13%。

上周華爾街股市的表現再度令人失望，道瓊指數收跌0.9%，為10周以來第9周收黑，標普500指數和那斯達克指數周線分別跌1.2%和1%，這9周以來有8周都收黑。

投資人擔心聯準會可能過快和過度升息，進而導致經濟陷入衰退。根據聯準會決策官員最近發表的言論，該央行在6月和7月會議上各升息50個基點幾乎已成定局。

美國勞工部上周五公布5月非農就業人口增加39萬人，創下去年4月來新低，但遠優於市場預期的32.8萬人，儘管在經濟放緩和通膨急升的陰影籠罩下。4月就業增長亦從42.8萬人上修至43.6萬人。

部分投資人認為，強勁的就業數據可能給聯準會保持激進立場掃除障礙。

LPL Financial首席股票策略師Quincy Krosby表示，目前市場看到聯準會正試圖行走在一條痛苦且崎嶇的道路上，然後試圖找到一個「軟出口」（soft exit），且市場也發現自己陷入想要相信這波反彈，卻又不相信聯準會可以實現軟著陸之間的掙扎。

本周投資人將密切關注周五發布的5月消費者物價指數，這項具關鍵性的通膨指標料將比4月略為放緩，可能被解讀為確認通膨已經到頂。

今年以來股市陷入動盪，與歷史高點相比，主要指數都已經出現2位數的回落。標普500指數較1月創下的歷史高點下跌14.7%，上個月也曾一度跌入熊市。

Commonwealth Financial Network投資組合管理部門主管Peter Essele表示，除非聯準會能在不使經濟「硬著陸」的情況下控制住通膨，否則2022年下半年對投資人來說將有如搭上雲霄飛車。在經濟可能衰退的陰霾籠罩下，大多數投資人此刻押注「一敗塗地」的情境，而股市也無法發展出任何正面的動能。