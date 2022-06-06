6月是LGBTQ+驕傲月，坦帕灣光芒決定選定一天舉辦「驕傲夜」，讓球員在帽子和袖口印上彩虹標記支持LGBTQ+。同時光芒球團給予球員自行選擇配戴的權利，大部分球員都願意響應，以投手傑森亞當（Jason Adam）為首的少數球員則以信仰為由拒絕參與，引來一些LGBTQ+網友的不滿。

亞當對《坦帕灣時報》說：「這是基於信仰做出的決定，而且很艱難，因為我們希望他們（LGBTQ+）獲得歡迎、感受到愛。很多人認為（LGBTQ+）是一種生活方式，同時我們相信耶穌，耶穌鼓勵我的生活方式是做為一個異性戀男人，並且戒除在婚姻之外的性關係。」根據亞當的看法，異性戀和同性戀只是生活方式的不同而已，他無意評斷別人的生活方式。「我們一樣愛他們、關心他們。」

LGBTQ+在推特質疑亞當的說法，「為何性傾向可以歸類成一種生活方式？」「球團在母親節徽章、尊重軍人徽章、防治乳癌徽章有給予球員拒絕配戴的權利嗎？偏偏只有LGBTQ+標記才可以拒絕？」

總教練凱許（Kevin Cash）表示不管球員是否配戴彩虹標記他都支持，這不會造成球隊內部的矛盾。光芒是佛州的球隊，今年3月佛州通過法案，禁止課堂在學童三年級之前談論性傾向和性別認同，被譏為「不說同性戀（Don’t Say Gay）」法案，也是LGBTQ+陣營的一大挫敗。