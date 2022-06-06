5月在FED升息並警告還會有更多加息舉措下，黃金價格重挫！富蘭克林證券投顧表示，黃金在陸續跌破1900、1850美元等關卡後，此兩價位已從支撐轉為壓力，此外，Fed褐皮書揭露美國多數地區的物價仍「強勁」上漲，這可能使Fed仍需維持鷹派升息的立場，短線上黃金可能持續承壓，尤其是1900美元以上價位將面臨先前龐大的套牢區，對金價的壓力也將愈來愈強，短線上若金價出現上漲仍先以反彈視之。

而積極的投資人，富蘭克林證券投顧建議，或可考慮以少許資金進場搶短，但建議需先設定約5-7%的停利點，而若是手上已經有部位的投資人則可適時獲利了結出場。以中長期來看，在Fed維持鷹派、歐洲央行(ECB)轉向鷹派下，央行放水力道減弱、利率抬升的宏觀環境將使黃金的中長期前景持續面臨壓力。

黃金價格自4月中旬嘗試測試2000大關失敗後開始轉為下跌，跌破關鍵支撐位1918後又再加速下跌，今早金價小幅上揚來到1853價位，顯示多方仍在力守；空方目前看拉回至此波起漲點1818的水位，這也是長期關鍵支撐位。