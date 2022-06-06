《韓股》朝鮮戰爭紀念日 韓股休市 08:582022/06/06 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南韓周一（6月6日）適逢朝鮮戰爭紀念日，韓股休市。 借鏡俄烏戰爭 路透： 一票台人搶學「這技能」 海納百川》台灣人的戰鬥個性（黃征輝） 時論廣場》美國避免被台獨捲入戰爭（王高成） #韓股 #朝鮮 #戰爭 #紀念日 #休市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 烏軍出現這景象 美媒：死傷慘重 21:452022/06/04 軍事 史話》保住中華民國命脈──未酬邦國中興之19（朱偉岳） 00:002022/06/05 兩岸史話 扛紅隼反裝甲火箭 蔡英文：還滿好操作 04:102022/06/03 政治要聞 俄烏戰爭 打亂美圍堵中國計畫 04:102022/06/04 產業財經 不斷更新》解決全球性危機 白俄羅斯給西方選擇 18:202022/06/03 國際 陸軍無人飛行載具組 下半年成軍 04:102022/06/06 政治要聞 不斷更新》烏克蘭：俄正在集結大量士兵欲攻斯拉夫揚斯克 07:112022/06/04 國際 俄烏戰爭百日 烏克蘭20％國土遭占 04:102022/06/04 焦點新聞 俄烏戰爭摧毀這神話 專家預測最終結局 17:302022/06/03 軍事 大陸成俄烏戰爭背後關鍵 專家：不是免費的 20:322022/06/03 國際 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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