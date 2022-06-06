儘管上季僅短暫幫湖人打了21場例行賽，目前效力籃網的德拉蒙，最近受訪時談到效力湖人時光，德拉蒙表示幫助湖人打球是很困難的事情，那裡環境對他來說相當嚴苛，因為只要一不小心沒有滿足湖人的期待，就會馬上被掃地出門，唯一解套方案就是徹底改變。

「湖人確實就跟你們想像的一樣，如果你們為他們打球，就必須徹底改變自己，需要心態上相當堅強，不只是場內，也包含場外，」德拉蒙表示，「所謂的湖人，會讓你每天面臨相當多的期待，如果你不能滿足他們，他們會馬上讓你知道你不適合這件球衣。」

德拉蒙會這樣說的主因，在於上季他短暫加盟湖人，原本湖人高層允諾給他足夠上場時間與先發位置，沒想到逐漸遭到前湖人總教練佛格棄用，甚至季後賽一場都沒有打，讓他感覺自己受騙了，季末隨即離開湖人跳槽七六人，又被七六人交易到籃網。

「所以你在湖人打球，必須要拿出最好的能力，」德拉蒙表示，「每天都要拚命打球，只要去拚，他們才會尊重你。」