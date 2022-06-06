羅智強說他的言責已盡，祝福國民黨及張善政，他則專心行腳桃園關心疫情。(呂筱蟬攝)

前台北市議員羅智強昨天喊話希望國民黨桃園市長參選人張善政補正程序正義，6日他繼續桃園行腳行程時說，提出第1策後看到前一晚張善政院長的臉書，應該是軟性的拒絕，所以也沒必要再提出第2策、第3策，不想為難張院長，而他的「言責」已盡，被問到是否退黨參選或是專心抬轎？羅僅說需要時間沉澱心情，有想法會和大家說明。

羅智強說，昨天提出第一策程序正義，但是看到張善政院長前一晚的臉書，應該是軟性的拒絕，而程序正義對他來說不只是公平問題，也是重新讓民意檢驗的機會，不只是對人、對黨都是好事，大家有自己的看法也要尊重其他人的看法，如果張善政院長不是這樣想，他就不用以第2策、第3策去為難張院長，所以把該說的話盡了，剩下的就尊重張院長、尊重各方意見，從今天開始就專心走桃園、關心疫情、祈福桃園，繼續努力深耕行走，相信各方都有智慧讓一切風風雨雨有完美的解決。

對於張善政是否再找過他溝通，羅智強強調不會透露這部分細節，他抱持祝福心情，祝福國民黨有更好的方式面對現在的問題，也祝福張善政院長有更好的方式面對接下來的挑戰。至於是否會脫黨以及外界關心他的下一步究竟是要繼續參選桃市長還是專心抬轎？羅笑說外界不必想像力豐富，祝福就是希望國民黨好，他的下一步需要沉澱一下有想法會和外界說明。