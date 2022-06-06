資深狗仔葛斯齊近日火力全開，開直播抖出3張汪小菲3名女性親密照、還有緋聞女友張穎穎為他墮胎，吸引眾人目光。近來他暫時收起對汪小菲砲火，也引起眾人相當好奇葛斯齊下一步動向。5日深夜葛斯齊再度發文，提及停止爆料真正理由，立下毒誓：「我葛斯齊如果有收汪任何身邊人及本人的黑錢，我全家死光。」

葛斯齊截圖大陸娛樂博主發文，文中提及「世上竟有如此厚顏無恥之人，靠爆料別人的隱私，來實現他的發家致富之路……」，不過葛斯齊聲稱他不在意別人抹黑造謠，畢竟做狗仔16年早已習慣。而葛斯齊直播前曾預告，放出5位女性親密照片，後來汪小菲和他通電話後調降為3位女子，因此被認為收大錢封口。

回應娛樂博主收錢指控，葛斯齊做出澄清：「汪沒有給我任何一毛錢，溝通過程也沒提到任何有關金額數字」否認收下封口費，並立下毒誓自辯清白：「我葛斯齊如果有收汪任何身邊人及本人的黑錢，我全家死光，那些指控我收錢的人，只要你本人不得好死就好，不必拖累家人！這樣你很划算，敢嗎？」

葛斯齊混跡狗仔圈16年，近來成名後逛士林夜市吃冰也被拍，不過他表示不在意，「就讓你們體驗狗仔的工作也不錯，往後要拍就拿起來大方拍吧，我不會罵人也不理會」他也透露不受酸民影響原因：「面試當天被發黑函，做完報導隔天就收到一堆投訴，更別說當時無名小站被一群鴿子砲轟」因此對那些負評早已毫無感覺。