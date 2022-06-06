洞見後疫情時代餐飲消費趨勢，並擴大搶「宅食經濟」商機，台北晶華酒店今（6）日宣布，「晶華美食到你家」美食外帶外送平台推出「點食成晶」App會員紅利累點」計畫，自即（6/6）日起至6/8日推出全站訂餐購物點數5倍送，另有多款訂閱制套餐、點數高達10倍送，以「最慷慨大器點數回饋」增加平台黏度並擴大市占。

晶華酒店「晶華美食到你家」美食外帶外送平台推出的「點食成晶」App會員紅利累點」計畫，於平台消費每30元可獲贈1點，並於日後抵用消費1元，會員並可直接免費獲得入會禮、生日禮、會員日買一送一、滿點送客房、取餐免排隊、外送免運費等各式禮遇。

台北晶華酒店「晶華美食到你家」美食外帶外送平台，現有的會員不需再次下載，直接更新App就可獲贈點數並抵用消費，新會員則可至手機App store搜尋並下載「晶華會」登入。

因應「點食成晶APP會員紅利累點計畫」上線，「晶華美食到你家」平台除開放三天全站美食點數5倍送之外，也精選出平台上人氣熱銷菜式如「總舖師手路宴+牛排龍蝦」、「米其林烤鴨宴+日式雙饗盛合」等一次訂兩套的雙週分享餐，以及一次訂三套的三週分享餐，提供「點數翻10倍」優惠，不僅餐價越訂越便宜，點數也是直接加10倍，以消費金額3,000元為例，30元一點可以得到 100點，10倍之後是1,000點，下次消費就可以折抵1,000元消費，藉此增加目標客層消費意願與平台的黏度。

全新推出的「晶華美食到你家-點食成晶APP會員紅利累點計畫」有兩種不同的會員類別，「一般級會員」在免費加入後，會立刻得到100點，等於送給會員100元的美食購物金，生日當月會再致贈300點，等於再送300元的購物金。當會員在「晶華美食到你家」累積消費點數至5,000點時，就可以晉升為「饕客級會員」，除了先獲贈一張台北晶華免費住宿券外，還有每月一次雙北免運費、到店取餐貴賓通道免排隊等禮遇。每月5日還有設計會員日，優質美食買一送一，限量熱門商品搶先預購等。

2021年6月，晶華在三級警戒下催生出「晶華美食到你家」美食外帶外送電商平台，當時曾創下一周近2,000萬元的營業額，在疫情平穩的狀態下，一周也有3至4百萬的業績表現。晶華酒店董事總經理吳偉正表示，疫情讓我們發現了電商這一塊新的事業商機，消費者已養成於電商平台點用美食的消費習慣，而晶華同仁也練就出操作這個新市場的knowhow，因此，晶華推出「點食成晶」會員回饋計畫，希望培養顧客忠誠度，持續深耕這塊市場。除了旗下各餐廳的美食料理之外，晶華日後也會研發或與其他品牌聯名推出符合消費者期待的品項，同時跨越地域、以雲端廚房的模式、讓全台各地的消費者都可以享受到晶華的美食。

參加「點食成晶」APP會員累點計畫可至APP Store搜尋「晶華會」並下載，「晶華美食到你家」網址為：https://shop.silkshotelgroup.com/RT。