出身美國、在香港演藝圈發跡的男星吳彥祖，擁有帥氣臉龐與模特兒精實身材，出道後片約不斷，演出過許多叫好叫座的作品，精湛演技更獲得獎項肯定，是許多人心目中的超級男神，而如此完美的他，最近在微博的一篇po文引發熱議，一樣是寫著中文卻讓人看著有股隔閡感，網友們紛紛喊著要他收手：「你的中文我心疼」。

在美國加州柏克萊出生的吳彥祖，直到念完大學才到香港發展，因此比起說跟寫中文，他的英文反倒流利許多，婚後帶著妻小定居美國的他，經常透過IG、微博等社群平台分享工作花絮及生活，與粉絲保持互動，近日他在微博分享了女兒的近況，通篇用中文寫成，但文章卻不太通順，彷彿是用自動翻譯軟體寫的。

吳彥祖用中文po文，卻卡卡並且有奇怪的空格，引發熱議。(翻攝自吳彥祖微博)

吳彥祖的po文透露，時光飛逝，最愛的女兒已經9歲，「她的耳朵被打了耳洞。過去的9年過得如此之快， 她成長得如此之快。她的成長讓我很興奮， 但也讓我為我的小寶貝不再是我的小寶貝而感到難過！嘆息…」。

吳彥祖的發文地點顯示在美國，這則貼文不僅卡卡的，且有很多讓人感到困惑的空格，因此很快在網路上掀起熱議，眾人都歪樓討論起他的文字，不禁留言苦勸「收手吧阿祖，不要再機翻(自動翻譯)了，可以發英文的」、「阿祖，你的機翻越來越奇怪了，實在不行我幫你翻吧」、「你的中文我心疼，你的文字我還愛」，甚至有網友搞笑猜測，吳彥祖其實是特別講究，「字跟字都保持安全距離」。