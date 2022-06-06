特斯拉男：爸爸過世先給我充電 爆糾紛比中指掏槍狂轟畫面曝

林姓男子5日在宜蘭市某特斯拉充電站，聲稱自己「爸爸過世」，要求正在充電的陳姓男子讓位，還朝對方車內掃射BB彈。對此，警方證實接獲陳男報案，已掌握林男身分並通知其到案說明，全案依傷害、毀損、恐嚇及強制等罪嫌函送偵辦。

據了解，林男想插隊充電，要求陳男讓出位置，聲稱自己「爸爸過世」急著趕回家，但陳男不理會，林男即尾隨陳男的車，以逼車方式攔下陳男，林隔著車窗比中指挑釁叫罵，說「下來嘛！你拍我的車子是怎麼樣！」、「我有沒有跟你說我爸爸過世了」、「讓個位置會怎麼樣」、「下車看怎樣都可以」等話語。

下段畫面中，陳男表示，「我也跟你說我差1分鐘，我們也有事情呀！」，但林男仍不斷叫囂，陳男的女伴不禁說，「你是不是搞錯重點了」，更惹火林男，林接著從副駕駛座拿1把槍朝著陳的車內掃射BB彈，隨即奔馳而去。

對此，宜蘭縣警察局宜蘭分局證實，5日中午12時10分獲報，查出在宜蘭市女中路汽車充電站時，陳與林因充電問題發生口角，陳駕車離開，林尾隨並逼車，雙方後來皆搖下車窗理論，爭吵過程中，林拿起BB槍朝向陳車內掃射，導致陳頭部、手部及背部均有受傷，車門亦遭毀損，陳至陽大醫院就醫後隨即到派出所報案。

經警方調閱監視器影像釐清事發經過，並掌握林嫌身分通知到案製作筆錄，全案依傷害、毀損、恐嚇及強制等罪嫌函送偵辦。