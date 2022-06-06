POOLE PARTY 🌊 pic.twitter.com/G45wM1GFkV — Golden State Warriors (@warriors) June 6, 2022

(10：04更新)爆冷輸掉總冠軍賽G1的勇士，6日續在舊金山主場面對「綠衫軍」塞爾提克，靠著柯瑞第3節獨拿14分、全場29分的火力帶領，勇士打完前3節，取得87比63大幅領先優勢，但千萬別忘了，前役塞爾提克就是在末節展開反撲贏球的。

儘管「雙探花」塔圖、傑倫布朗首節就各拿13分，且幫助塞爾提克一路保持領先，不過柯瑞在首節尾聲開始找回手感，不僅跟小培頓、普爾都投進三分外線，更在首節還剩0.5秒，拋投打板命中，帶領勇士打完首節，反以31比30超前。

塞爾提克次節沒多久就搶到5分領先，不過柯瑞重新回到場上之後，馬上幫助勇士打出10比0小高潮，反以45比40重新領先，可是塞爾提克又靠塔圖追上，打到上半場還剩55秒，卓雷蒙格林跟傑倫布朗爆發肢體衝突，場上火藥味十足。

裁判馬上看了重播判定只是一般犯規，上半場打完，勇士52比50領先，柯瑞半場就拿15分，塞爾提克則以塔圖21分最高；上半場10投中1的克雷湯普生，終在第3節投進第一顆三分球，也帶起勇士13比4小高潮，擴大領先到11分。

甚至柯瑞在第3節還剩2分53秒投進三分球，接著又在還剩2分13秒投進大號三分球，帶起勇士11比0猛攻，也以79比62大幅領先塞爾提克，沒想到普爾竟在第3節結束同時投進剛過中線的超大號三分球，勇士取得87比64領先。