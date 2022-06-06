南韓DJ女神Soda憑著甜美臉蛋、魔鬼身材，在網路上走紅多年，海內外皆有大批粉絲追隨。而不久前去美國巡演的她，才因褲子上的印花遭到美國空服人員請下機，讓她感到嚴重受辱，近日受邀前往歐洲公演時，她的行李又疑似被弄丟，讓她急得像熱鍋上的螞蟻，緊急在IG上發文向粉絲們求救。

DJ Soda在本月5日於個人IG上，突然PO出貼文表示「我的行李箱在德國的機場不見了…害我今天無法去活動，明天要公演的USB、手機、化妝品及衣服等所有東西也都不見了，現在所有的商店都關門了，明天又是休息日所有店家都不會開。在德國的各位，若是有人知道哪裡有開到比較晚的商店，或是明天有開的店，請拜託提供給我」。影片中，只見Soda穿著藍色的帽T及休閒褲，無奈地蹲在行李輸送帶旁看著別人的行李發呆，完全不知道該怎麼辦。網友看到後也紛紛留言安慰她，並提供她相關資訊。

隔日，DJ Soda再度PO文感謝在德國的朋友，幫助她順利度過這場危機，她也十分期待與粉絲們見面。

事實上，DJ Soda在4月份前往美國進行世界巡迴表演，在當地境內轉機時，因穿著潮流服飾品牌所贊助、印有「FxxK」英文髒話的褲子而被空服人員請下機，並要求她當眾脫掉褲子，讓DJ Soda與工作人員相當驚訝，DJ Soda更感覺自己受到嚴重污辱立即PO文，引起大批粉絲的憤怒，隨後航空公司也發出道歉啟事並提出相關賠償才讓粉絲們消氣。