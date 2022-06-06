受美中貿易戰影響，大陸半導體產業遭美國制裁，無法取得關鍵技術與設備，這讓許多廠商相當焦急。近年則傳出華為有意發展小晶片領域，達到彎道超車的最終目的，不過有專家認為，小晶片僅是先進製程晶片的補充品，並不能完全替代先進製程晶片，此做法是不切實際的。

南華早報報導，由於技術與設備的限制，大陸晶片廠的製程實力停留在成熟製程，無法繼續往前推進，因此他們決定換個想法力拚突圍，大陸計算機互連技術聯盟（CCITA）表示，大陸可以使用28奈米的晶片，並透過小晶片封裝成性能更強大的晶片，效能可以與16奈米甚至是7奈米晶片一搏。

華為旗下IC設計廠海思與上海芯原微電子是最早投入小晶片研發的廠商之一，芯原微電子創辦人戴偉民就認為，大陸的晶片製造技術雖落後歐美，但擁有完整的封裝能力，小晶片對於解決大陸半導體供應鏈有重要意義，更可以建立先進CPU和GPU的戰略庫存。

然而此想法卻無法被大陸專家看好，北京清華大學教授魏少軍就認為，小晶片僅是先進製程晶片的補充選項，並無法完全取代一般晶片。此外，有不具名專家認為，大陸很難開發5奈米以下的先進晶片技術，這代表在可預見的未來，大陸仍會落後台積電等晶圓廠。

中國科學院微電子研究所學者王啟東則提到，此想法目前還有技術條件需要克服，例如封裝14奈米晶片執行7奈米晶片功能，可能會增加4成的耗能，這也代表，使用成熟技術製造先進晶片不切實際，且就算技術能夠有所突破，如何控制成本也是一大挑戰。