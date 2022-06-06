爭取桃園市長黨內提名失利的國民黨台北市前議員羅智強，日前表示將向國民黨桃園市長參選人張善政提出3個「公正、自信、無私」的建議，但昨提出首個建議後，今卻突自爆「後續2建議不提了」。對此，媒體人「工程師看政治」今在臉書表示，這兩天在羅智強的貼文看到幾個重點：

1. 羅智強轟朱立倫「失格、失信、失能」，聲言朱立倫不再是他的談話對象

2. 呼籲張善政應以「程序正義」為重，拒絕空降徵召，以公平競賽出線

3. 羅智強說，只要張善政願意補足程序正義，他立即宣布退出桃園市長選舉

再回頭看張善政的反應，則抓三個重點：

1. 「溝通不夠周延，深感抱歉」

2. 「呂玉玲委員也是非常大器的政治家」、「沒有對我有任何批評」

3. 「國民黨如果團結都還不一定能赢，何況是不團结甚至分裂，就更無法勝選」

「工程師看政治」認為，張善政給羅智強的回應不只是軟釘子，張的道歉「是近乎罐頭式的回覆，無法讓人感到心口合一」。張善政說呂玉玲大器，沒有對他有任何批評，「言下之意就是指羅智強小器，不該批評張院長」，最後又是以團結作訴求，也就是說，什麼程序都不重要，「不支持他就是不團結」。換句話說張善政已鐵了心，就是要空降輾壓所有人，沒有要跟其它人競爭，甚至沒有要跟你談民主。

「工程師看政治」直言，經過這次事件，他對張善政失望實在難免，「桃園並不是一個躺著選的地方，現任鄭文燦在綠營內，也非造成很大災害的地方首長，若張善政覺得文字道歉就有用，走到地方見到人就覺得他們在支持自己，「未免自信太高，把世界想像得太美好」。

最後「工程師看政治」也提到，羅智強的第三點，似乎話中還有話，羅仍沒有停止在桃園的活動，「桃園的局，會牽動全國選舉，後續會如何，我們就繼續看下去」。