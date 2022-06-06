AMD宣布，擴大高效能運算研究基金(HPC Fund)規模，增加7 petaflops運算力以協助全球研究人員解決當今社會所面臨的最嚴峻挑戰。此外，AMD宣布高效能運算研究基金將結合賽靈思異質加速運算叢集(HACC)計畫，為研究人員提供AMD EPYC處理器、AMD Instinct加速器、賽靈思Alveo加速器以及賽靈思Versal ACAP的使用權限，推動氣候變遷、醫療、運輸、大數據等領域的先進研究。

截至2022年5月，AMD藉由增加挹注的運算力捐贈總共超過20 petaflops的運算力，市值超過3,100萬美元。這些額外增加的運算資源將被納入至2020年創立的AMD COVID-19 HPC Fund高效能運算研究基金，繼續為研究機構提供運算資源，加速推動COVID-19與其他疾病的醫學研究。

AMD執行副總裁暨技術長Mark Papermaster表示，我們正在見證一場科學運算變革，高效能運算資源大幅縮減獲取洞察與發現的時間。藉由將AMD高效能運算研究基金的贊助範圍拓展至COVID-19以外的領域，我們將頂尖的運算力帶給研究人員，協助他們解決當前最艱鉅的難題。

AMD迄今已經向8個國家超過28個機構捐贈運算系統或雲端運算力。近6000位研究人員使用AMD技術執行研究計畫，迄今已針對關鍵議題發表55篇論文，包括探討不同族群與種族COVID-19疫苗接種率的差異，以及透過深度視覺技術改善乳癌醫療影像的分類。

AMD企業責任與國際政府事務全球副總裁暨AMD基金會總裁Susan Moore表示，作為高效能與自行調適運算的領導者，AMD擁有獨特的能力和機會來幫助那些造福我們社會與地球的機構推動突破性研究。AMD高效能運算研究基金展現了我們致力推動數位影響目標的承諾，即在2025年之前將有1億人受益於AMD的技術和慈善計畫，以推動STEM教育、科學研究以及未來人才培育。

AMD將在系統合作夥伴美超微(Supermicro)與WEKA的支持下，為全球大學與研究機構提供雲端資源的存取權限。研究機構與大學可至此連結申請新一輪的運算力贊助。