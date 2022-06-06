九州知名景點湯布院。(易飛網提供)

沖繩知名景點萬座毛。(易飛網提供)

日本青森縣弘前市，弘前城菊和紅葉祭。（五福提供）

6月1日重新開放個人旅遊短期簽證的南韓也衝上第2名。（Klook 提供）

隨著國際旅遊相繼開放，包括鄰近的日、韓，讓旅遊熱開始出現搜尋熱潮，5月國外旅遊商品搜尋量快速暴衝，大約較前一個月成長5到7倍，Klook表示，整體搜尋佔平台搜尋量約20％，其中日本，以及泰國、韓國和歐美等熱門旅遊目的地搜尋量成長最多，消費者心心念念念的日本旅遊，更是隨著虎航特價開賣展現熱度高峰，讓網頁買到當機，也讓業者加碼延長優惠，熱度可見一斑。

海外旅遊關注度飆升，Klook分享，日本、南韓、泰國等地最夯，商品面則是以主題樂園和熱門景點的票券類商品最為熱門，從Google Trends上來看，5月26日日本首相岸田文雄宣布將開放邊境的那個禮拜，「日本旅遊、日本開放」等關鍵字搜尋量飆升2至3倍，顯示出台灣旅客特別關注日本旅遊，日前Klook也在社群IG上進行網友調查「如果縮短回國隔離天數，你最想飛哪個國家？」其中日本勇奪網友心中的第1名，有超過半數的網友表示，超級想去日本旅遊。

Klook更先前宣布「辦公度假」計畫，讓員工可以選擇在全球任一地方邊工作邊旅遊，同時調查Klook台灣辦公室員工最想去哪裡辦公度假，日本也同樣位居第一，佔總投票數的四分之一，除了能趁機在日本當地旅行外，許多員工也表示期待與當地團隊互相交流。目前關注度最高的日本商品門票票券類有，東京鐵塔瞭望台門票、阿倍野HARUKAS 300展望台電子門票、大阪周遊券、東京豐洲 teamLab Planets TOKYO 門票；交通票券則以大阪南海電鐵機場快線車票、3 ／ 5 日券 JR Pass 全 ／ 北 ／ 南九州鐵路周遊券、東京 Skyliner 京成電鐵 ＆ 東京地鐵乘車券套票；其他過去相當熱門的主題樂園像是日本環球影城、東京迪士尼樂園等，因為日本當地也正在準備開放，相關商品也會陸續上架。

易飛網集團表示，關於國外旅遊易飛網積極規劃中，現在就是等待指揮中心正式開放國境旅遊，我們才會上架產品做販售，日本目前以沖繩、九州、東京、北海道做首要規劃，因疫後整體機票票價比以往貴，加上初期許多飯店重新開業，成本皆提升，團體旅遊價格預計會落在3至4萬元之間，除了搭配航空公司一般機位販售，還會推出包機產品。易飛網也和國人一樣期待境外旅遊開放，因此將規劃幾條不計成本的輕鬆自由行，價格預計在2萬元以內，率先打熱市場。

五福旅行社表示，隨著國外出入境政策逐漸鬆綁的趨勢下，五福旅遊持續和各國的地接旅行社及飯店等做現況更新，包括當地景點開放狀態、餐廳團餐費用、飯店房況、以及遊覽車數和價錢等。尤其針對日本旅遊的規劃，五福自去年底就極積和航空公司洽談，直到今年疫情明朗後才有較正式的定案。目前以暑期做為國外旅遊的復甦起點，地區以北海道、東北、九州、大阪和沖繩為首要目的地考量，在這些地方又以深度旅遊的大自然景點做為首波行程規劃，非以往人多的景點。

五福旅行社以東北為例，有別於冬天的雪景，夏天裡的山林和古蹟同樣有著迷人的美景，如山形縣的銀山溫泉，此為知名動畫神隱少女的溫泉街場景；或是走一趟青森縣，看看日本「現存12天守」中地處最北的弘前城，感受一下日式古城堡之美。另外，在國人常去的大阪，則是以近郊的景點來做規劃，如日本三大名園之一的岡山後樂園，這是獲得米其林3星級評價的特別庭園，讓旅客可以一探日本庭園設計的哲學美；或是到大步危峽谷搭乘遊船，欣賞四國德島大步峽谷那夏天滿是綠意的壯麗景緻。若是想要從事水上活動並兼具城市購物的旅遊，沖繩仍是在小資青壯年中詢問度最高的旅遊勝地。目前台灣雖在出入境管制上仍有一些限制，但相信在各國漸進式的回歸正常生活下，國外旅遊回到疫情前的榮景是指日可待的。以暑期來說，目前沖繩和北海道有一定的詢問度，族群不同，沖繩玩水或是北海道的富良野薰衣草花田。