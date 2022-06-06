周一亞洲早盤國際油價一度勁揚逾2美元，沙烏地阿拉伯大幅提高7月原油官方售價，顯示原油供應將有多吃緊，儘管合稱OPEC+的石油輸出國組織與減產盟友已同意在接下來兩個月加快增產步伐。

目前布蘭特期油漲1.80美元或1.5%，為每桶121.52美元，稍早前觸及盤中高點121.95美元，延續上周五上漲1.8%的漲勢。

美國期油漲1.63美元或1.4%，為每桶120.50美元，稍早前站上120.99美元，創下3個月新高，亦延續上周五漲1.7%的升勢。

沙烏地阿拉伯國家石油公司（Aramco）周日宣布，沙烏地阿拉伯旗艦的阿拉伯輕質原油亞洲官方報價OSP，從6月份比阿曼和杜拜原油基準平均價格高出4.40美元，大幅提高至比阿曼和杜拜原油基準平均價格高出6.50美元。

儘管OPEC+上周達成協議，7月和8月將每日產量提高64.8萬桶，較原先所安排的生產計畫增產50%。

SPI Asset Management常務合夥人Stephen Innes表示，才稍為打開這個塞栓幾天，沙烏地阿拉伯幾乎馬上就提高了主要市場亞洲的官方售價，看著整個石油市場期貨開盤產生的連鎖反應。

沙國亦將阿拉伯輕質原油7月西北歐官方報價從6月份比ICE布蘭特原油高出2.10美元，大幅調升至比ICE布蘭特原油高出4.30美元。不過，對美國的官方售價則維持不變，仍較阿格斯含硫原油指數（Argus Sour Crude Index）高出5.65美元。

市場普遍認為OPEC+雖然同意提前加速擴產，但仍不太可能滿足需求，因為包括俄羅斯在內的幾個成員國無法提高產量，另一方面，美國迎來駕車出遊旺季，對石油的需求飆升，而中國也正在放寬防疫封控措施。

澳洲聯邦銀行（Commonwealth Bank）分析師Vivek Dhar出具報告指出，雖然OPEC+加速增產是迫切所需，但仍落後需求增長的預期，尤其在歐盟已決定分階段禁止俄羅斯石油進口之際。