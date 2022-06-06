美東時間周日，美國商務部長吉娜．雷蒙多（Gina Raimondo）表示，美國總統拜登已要求商務部考慮取消前總統川普對中國實施的部分關稅，以應對當前的高通膨。

據財聯社報導，雷蒙多被問及拜登政府是否考慮取消對華關稅以緩解通貨膨脹時，她表示：「我們正在研究。事實上，總統已經讓我們來研究這個問題。所以我們正在為他落實這件事，他將做出這個決定。」

雷蒙多並指出，一些產品比如家庭日用品、自行車等，考慮取消對這些產品的關稅可能是有意義的。她還稱，拜登政府已經決定保留對鋼鐵和鋁的部分關稅，以保護美國工人和鋼鐵行業。

此外，雷蒙多表示，她認為目前的半導體晶片短缺可能會持續到2024年。要解決半導體晶片短缺有一個解決方案，她補充說：「國會需要行動起來，通過晶片法案。我不知道他們為什麼要拖延。」

此前財聯社曾報導稱，美國參議院和眾議院已經各自批准了一個大型技術投資法案，以投資於美國國內晶片研究和製造。兩項法案都涵蓋了520億美元的半導體生產補貼計畫，但在其他條款上存在分歧。