好市多賣場的無條件退貨機制養出不少奧客，一名女網友表示，2年前在好市多買一台捕蚊燈，覺得不好用，直到6月4日才拿去賣場退貨，但過了2年她已經不是好市多會員，店家仍允許退貨，讓她很感激還PO文感謝，網友們卻看傻眼「哪來的勇氣？還炫耀咧」、「臉皮超厚」。

一名女網友日前在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」指出，109年5月2日在好市多購買一組捕蚊燈給家人用，但效果不好想退貨，卻遲遲未行動，拖了2年，直到6月4日才去好市多辦理退貨。

原po表示，現在她已經不是好市多會員，但好市多還是退她錢，讓她很驚訝又感恩，「感謝好市多兩件事，一、讓我買了2年多的商品還讓我退貨。二、現在已不是好多市的會員，還是讓我退貨。」還PO出退貨單，證明真的退貨成功。

然而文PO出後，許多網友看呆，紛紛留言：「臉皮超厚，2年了你好意思退？」、「2年還敢退」、「用了兩年多...兩年多耶！還拿去退貨，我們這些正常臉皮的會員，覺得實在不可思議」、「兩年退貨，應該跟雞腿吃剩下退貨我認為是一樣的意思，了不起」、「這樣就是奧客吧，放2年退回去要怎處理」。