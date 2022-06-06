韓國大廠三星在半導體先進製程量產進度陷入瓶頸，導致大客戶高通、輝達等紛紛轉單給勁敵台積電。而三星近來動作頻頻，除了傳出與美國大廠英特爾(Intel)結盟外，韓媒進一步指出，三星已更換旗下半導體研究中心負責人，此外在代工業務方面高層也大換血，業界人士指出，三星大刀闊斧進行高層大搬風，是為力拚3奈米與台積電較勁。

《BusinessKorea》報導指出，三星任命公司副總裁兼Flash開發部門負責人Song Jae-hyuk擔任半導體研發中心的新負責人，在代工業務方面人事也大洗牌，最新指派半導體設備解決方案部門的全球製造與基礎設施副總裁Nam Seok-woo，兼任晶圓代工製造技術中心負責人。報導稱上述這兩人都是三星記憶體製程技術發展相關專家。

至於晶圓代工技術創新團隊部分，三星則指派記憶體製造技術中心副總裁 Kim Hong-shik出任。三星大動作宣布高層人事變動案，業界人士認為背後目的是為加速提升先進製程良率，與台積電比拚3奈米製程。

三星在去年12月宣布，旗下3大事業部門包括半導體、消費電子、行動通訊的3位共同執行長全部卸任，並把這3大事業部門減化成消費電子與半導體2大事業部門，是該公司自2017年來，最大的一次人事與企業重整。

韓媒東亞日報先前指出，三星將在今年7月籌組系統半導體和智慧型手機新部門，新團隊規模約1000人，目標是在2025年讓Galaxy系列搭載新款自製專用晶片，並期望能在推出的自研處理器性能上超越蘋果M1系列晶片的地位。