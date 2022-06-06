根據澳洲媒體周日的報導，俄羅斯的鋁業公司俄鋁(Rusal)已經對力拓集團(Rio Tinto)提起法律行動，要求恢復獲得該公司在澳洲昆士蘭州(Queensland)一個共同持有鋁精煉廠的20%股票份額。

依據澳洲法庭的一份文件顯示，俄鋁稱，力拓無權去完全控制昆士蘭鋁業公司(QAL；Queensland Alumina Ltd)。在俄羅斯入侵烏克蘭之後，澳洲對俄羅斯採取制裁行動，以至於俄鋁無法控制投資的鋁精煉廠。

QAL是位於澳洲昆士蘭的一家鋁精煉公司，力拓擁有8成股份，俄鋁擁有其餘股份。俄鋁為全球第二大鋁生產商。

俄鋁表示，力拓無效地啟動了控制QAL的合約條款，實際上剝奪了俄鋁在該鋁煉廠的持股。該廠每年可生產75萬噸的鋁。

澳洲政府禁止對俄羅斯出口氧化鋁和鋁礦石等。力拓因此從四月開始，切斷了俄鋁對該精煉廠的生產和管理權。

澳洲也對數個俄羅斯寡頭和億萬富翁施加制裁，包括俄鋁前總裁Oleg Deripaska，他個人對QAL公司也持有股份。