身為本季例行賽聯盟戰績龍頭的太陽，卻在季後賽次輪遭到獨行俠4勝3敗爆冷淘汰出局，尤其在G7更是輸到有夠難看，太陽先發前鋒布瑞吉斯最近在播客節目中表示，太陽全隊從來沒有想過會輸給獨行俠，明顯就是太大意或太輕敵了，這根本無法讓他可以接受！

「我們從來沒有想過輸球，永遠都沒有這樣想過，特別是對上獨行俠，」布瑞吉斯表示，「獨行俠是不錯，但我們之前從沒想過會輸給他們，好多年都是如此，所以我們每次碰上他們都以為穩了，卻完全沒有想到，這次那些混蛋贏了我們。」

布瑞吉斯更特別提到季後賽次輪G7的空前慘敗，讓他感到相當丟臉，因為太陽不僅在自家主場球迷面前最後輸了33分之多，比賽過程更一度落後到47分的誇張地步，表現完全不像是聯盟龍頭模樣，布瑞吉斯只能無奈批評，「這爛透了！」

只是隨著太陽提前淘汰出局，接下來就要面對是否還要沿用原本陣容的難度，特別是到底該不該續留先發中鋒艾頓，畢竟艾頓在今年季後賽飽受批評，不僅防守出了問題，就連進攻也常當機，別忘了保羅也37歲了，接下來太陽或許面臨很大變動。