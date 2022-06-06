寶拉珍選推薦於面試前一晚保養關鍵期使用「高濃度精萃系列」，針對重點肌膚問題強效修護，讓肌膚達到最佳狀態從容應戰。（寶拉珍選提供）

透過寶拉珍選「25％果酸＋2％水楊酸煥膚面膜」定期除去角質維持透亮光采，即使臨時收到面試邀請也依然從容美麗。（寶拉珍選提供）

透過寶拉珍選「2％水楊酸精華液」定期去角質打造恆久美肌，隨時保持美麗迎接面試挑戰。（寶拉珍選提供）

時序進入六月，畢業鐘聲即將響起，準畢業生們也紛紛開始尋找未來出路，根據求職平台調查，整潔清爽的面容能讓面試官在第一時間留下良好的印象，為求職勝出的十大關鍵因素之一，因此，面試前的皮膚保養對職場新鮮人至關重要。

為此，美國智慧保養品牌PAULA’S CHOICE寶拉珍選面對即將來臨的畢業季，獨家公開「面試期保養衝刺祕笈」，透過2大訣竅養出柔嫩美肌，讓面試官好感度提升、求職上岸機率大躍進，第一招：透過25％果酸＋2％水楊酸煥膚面膜定期除去肌膚表面的老廢角質，維持透亮光采，即使臨時收到心中夢幻職缺的面試邀請也依然從容美麗；第二招：面試前一晚為保養關鍵期，推薦使用高濃度成分系列保養產品，針對重點肌膚問題強效修護，隔天回復肌膚最佳狀態輕鬆應戰。

此外，寶拉珍選歡慶品牌創立27周年，於2022／6／6至7／7推出2％水楊酸明星商品組限時88折優惠，寶拉珍選更為喜愛品牌的寶粉們獻上浪漫夏日的身心美學體驗，精心打造限定名額的「VIP午日沙龍」，品牌會員於2022／6／13至6／17凡單筆消費滿$6666即享報名機會。