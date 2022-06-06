高雄金鑽鳳梨與玉荷包荔枝盛產期即將進入最後倒數，「高雄首選」攜手日本千葉連鎖超市在6月開始連續舉辦30場「高雄金鑽鳳梨與玉荷包荔枝試吃推廣活動」，活動當天現場消費者反應熱絡，不僅看得到鮮果也能馬上品嚐，讓高雄最新鮮的好滋味直達日本消費者的手上。

台灣鳳梨品質好、甜度高，有別於其他國家，連鳳梨果心也可食用，在日本市場作出產品區別，廣受消費者喜愛。這回一同上架的貴妃級玉荷包荔枝僅有短短兩週產期，口感甜中帶酸、果核小、果肉Q且結實；另外，現場最特別的還有大樹區農會推出的鳳荔雙心酥，結合兩種高雄最有名氣的金鑽鳳梨以及玉荷包荔枝所製成的內餡，同時享受雙重香甜果肉，以跨「果」合作提升高雄農產加工品知名度。

高雄鳳梨自4月底開始上架日本千葉縣重點超市，一上架引發搶購熱潮，配合這次試吃推廣活動，為鳳梨及玉荷包最後一波產期再添高峰，錯過這次要等明年才能再度品嚐到高雄的酸甜好滋味。日本千葉連鎖超市表示「高雄首選」農產品質優良，希望能長期配合，讓消費者年年都能品嚐到高雄優質農產，就連日本知名千葉電視台也一同共襄盛舉，人氣晨間新聞節目(千葉Morining Live Morning Konpasu)不僅特別製作高雄鳳梨專題報導，更抽選10名幸運的日本觀眾贈送高雄產地直送的香甜金鑽鳳梨，讓日本網友留言直呼「台灣高雄鳳梨，歐伊西!」。

根據農業局統計，截至4月底高雄鳳梨外銷日本約3,200公噸，與去年同期相比漲幅約3.5倍。高雄玉荷包荔枝自5月底開始陸續出口，目前預估出口登記量也達到100公噸，期待玉荷包外銷今年也能持續開出紅盤。

高雄市農業局長張清榮表示，「高雄首選」品牌多年來深耕日本市場，自2013年市府開始率團參加「東京國際食品展」，近年來受疫情影響，雖未率團前往東京國際食品展參展，但市府農業局秉持把握黃金盛產期及最佳品嚐時間，積極拓展日本市場，協助農民全面升級冷鏈與加工設備，提升內外銷品質，這回趕在高雄鳳梨及玉荷包最後一波產期與日本大型連鎖超市合作舉辦試吃活動，期待銷量能帶來最直接的回饋，樂見每年接續訂單，提升日本市場佔有率。