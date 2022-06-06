美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）周日表示，為了對抗當前高漲的通膨，拜登總統已經指示其執政團隊研擬取消前總統川普祭出的部分中國進口關稅。

雷蒙多在接受CNN訪問時表示，我們正在研究這件事。事實上，拜登總統已經要求其執政團隊中的我們進行分析，我們正在為他做這件事，並將交由他做出決定。

雷蒙多表示，美國政府已經決定保留部分對鋼鋁材徵收的進口關稅，以保護美國工人和國內鋼鐵產業，但還有其他產品，例如家居用品、自行車等，取消這些產品關稅或許行得通。

拜登曾表示，他正在考慮取消前總統川普在2018年和2019年全球前二大經濟體爆發激烈貿易戰時，對價值數千億美元中國商品加徵的部分關稅。

中方也不斷宣稱美方降低關稅，就能降低美國消費者的成本。

雷蒙多在接受訪問時並表示，她認為半導體晶片短缺問題可能持續到2024年。但有一個解決方案，即美國國會必須採取行動通過晶片法案，「我不知道他們為什麼要拖延」。

該法案旨在強化美國半導體製造業，讓美國在面對中國時更具競爭力。

此外，雷蒙多表示，她不認同拜登推出1.9兆美元「美國援助計畫」（American Rescue Plan）才導致當前通膨高漲的說法。