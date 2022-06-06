不少東南亞國家的人，離鄉背井到台灣工作，一名網友認為，台灣面臨3大問題，如缺工嚴重、少子化及生育率不振，未來移工變成移民，恐會衝擊到國家發展，他呼籲大家至少要生1胎，否則以後倒楣的是台灣人自己，貼文曝光，引發網友熱烈討論，多數人認為少子化的問題根本是房價太高，另外也有人抨擊原PO是種族歧視。

原PO昨（5）日於PTT八卦板指出，台灣現階段面臨缺工嚴重、少子化及生育率不振，導致學校一間一間關，工人愈來愈難找，年輕人口也越來越少，台灣人再不生小孩的話，最後倒楣的還是台灣人自己。

原PO表示，來台工作的移工變多，再加上現在已有愈來愈多人娶外籍新娘，也有不少小學開始上東南亞語言課程，他直言「未來會怎麼發展完全不敢想像，生育已經不是個人問題了，恐牽涉到國家發展層級」。

原PO說，若不願意看到未來滿街都是東南亞移民，甚至發生移民者團結起來，欺負台灣人這種悲劇，他呼籲大家至少生1至2胎，可以的話最好生3胎。

言論曝光，引發鄉民熱議，「不生小孩最大的原因，我覺得是房價太高，根本沒空間跟多餘的錢養小孩，特別是在北部」、「生很容易，養很難，都是錢錢錢」、「先叫政府不要炒房啊！房價這麼高，怎麼生」、「你這樣種族歧視，OK嗎？」、「你有這麼憂國憂民嗎？」、「這是本省優越論嗎？還是種族歧視？」、「是想帶什麼風向」。

一名網友回文表示，移工未來拿到永久居留權，下一步就是等身分正準備投票，他更猜測會有不少政黨為了爭取東南亞族群的關鍵少數選票，促進他們融入社會，或以協助為由，給予他們比較好的福利，「若真的走到這步，我寧願不生小孩，也不要讓後代受到不平等待遇」。