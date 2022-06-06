路透引述德國媒體《周日世界報》（Die Welt am Sonntag）報導指出，俄羅斯對Gazprom Germania與子公司的制裁，這使德國納稅人和天然氣用戶一年總計多付50億歐元（約54億美元）的成本購買替代天然氣。

柏林當局因俄羅斯入侵烏克蘭而將俄天然氣公司Gazprom在德子公司Gazprom Germania接管，由能源監管機關Bundesnetzagentur受託管理，後者必須多方採購替代天然氣才能履行供應合約。

《周日世界報》引述一位德經濟部發言人指出，該國經濟部長哈貝克（Robert Habeck）估計，每日必須額外採購1,000萬立方公尺的天然氣，以目前成本為計，一年大約須花費35億美元，而且哈貝克上周三下令填補雷登（Rehden）天然氣儲存設施後，成本還會再增加。