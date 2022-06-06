6月2日全體上市公司總市值為51兆4,124.37億元，較前周五（5月27日）總市值增加8,867.55億元，周增幅為1.76％。康和投顧預期本周指數將在16,400-16,800點區間震盪，本周看好八大題材類股，包含：半導體設備材料股、網通股、矽晶圓股、IP股、第三代半導體股、二極體股、汽車股、太陽能股等。

康和投顧分析指出，彙整近期三項國內外利多因素，包含：

1.美國FED將於6~7月延續貨幣緊縮政策，但隨著近幾個月通膨預期見頂及降低對後續經濟成長傷害，緊縮貨幣政策可望於9月以後轉趨中性，對於美股後續表現預期較為正向。

2.中國上海地區6月起全面解封，疫情封鎖措施解除後工商活動有望逐步恢復正常運作，預期對於提振市場需求回溫與供應鏈瓶頸緩解有所挹注，台商營運將有機會遞次回復疫前正常水準。

3.外資5月下旬轉為買超台股，5月整體統計僅小幅賣超37億元，相較於2~4月份單月大賣千億元以上有明顯改善，判斷對於台股後續反彈有所挹注。