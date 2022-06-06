根據國際貨幣基金（IMF）最新公佈的全球外匯儲備構成數據顯示，各國政府和中央銀行正在大幅增持人民幣做為儲備資產。在去年底的全球外匯儲備中，人民幣達到3361億美元，年增645億美元，也較2016年首度加入IMF特別提款權（SDR）的5年時間裡，增加了3.7倍。

截止去年底，全球外匯儲備（包括黃金等並未配置於各國貨幣的部分）達到12.9372兆美元，年增2320億美元。

自2008年金融危機以後，全球都在去美元化的進程中。因為各國意識到，美元獨大導致風險巨大，多元化的外匯儲備成為各國選擇的方向。

根據配置於各種貨幣比率的外匯儲備觀察，美元頂峰出現在2001年，當時美元占全球外匯儲備的71.52％。自那以後就呈現下降態勢，到2021年底降至58.81％，在5年內下降6.5個百分點。

另一方面，人民幣的占比截至2021年底增至2.79％。IMF自2016年底開始公佈人民幣的比率，在5年內增加1.7個百分點。儘管占比在外匯儲備的各貨幣中排第5位，但增加幅度高於美元、歐元、日元和英鎊等主要貨幣。

增持明顯的是中南美國家。巴西到2021年將外匯儲備中人民幣所占的比率提高至4.99％，與上年（1.21％）相比增至4倍。對巴西來說，中國是最大的交易夥伴國，巴西出口鐵礦石和大豆，進口化學產品和機械。經濟關係的加深推動了外匯儲備的增加。

以色列自2022年起，將外匯儲備從此前的美元、歐元、英鎊3種貨幣分散為納入日元、加拿大元、澳元和人民幣的7種貨幣，預定將2％投向人民幣。以色列將人民幣納入儲備的背景是，人民幣作為貨幣的存在感提高，雖然是親美國家，但正在加深與中國的經濟關係。