女星林心如和霍建華2016年結婚，隔年生下女兒「小海豚」，幸福組成一家三口，不過林心如在端午節曬出一系列穿搭照，卻引來網友懷疑「紫薇好像懷孕了」，還釣出林心如貼出2個翻白眼的表情符號否認，而林心如今（6日）則曬出素顏自拍，大方曝光46歲真實狀態。

林心如稍早在網上分享2張自拍照，大方頂素顏入鏡的她，五官依舊俏麗，林心如原本手遮臉頰，最後她乾脆不遮了，大方露出全臉，保養有術的林心如肌膚白皙、光亮，臉上不見歲月痕跡，高顏值相當不科學，舉手投足完全不像是46歲的熟女，網友也紛紛大讚：「素顏還是美到翻掉」、「皮膚真的好好哦」。

親民的林心如也大方分享近況：「Morning～小孩去上課了，開啟早餐生活」，儘管林心如直呼，早起還是讓人吃不消，但她仍表示：「#保持身心健康很重要喔」，林心如還透露她吃完早餐要準備去運動，自律生活讓網友都佩服不已。

林心如總在螢幕前保持纖瘦身材，儘管有網友大讚：「妳好像從沒胖過喔！」林心如還謙虛說：「沒讓你看到而已」，不過，林心如過去也曾分享產後瘦身菜單，除了要清淡飲食外，還有補充豐富蛋白質，加上林心如本身就有運動習慣，雙管齊下讓她瘦得快又健康。