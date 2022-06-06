天使6日又被費城人擊敗，在系列賽慘遭橫掃，也是5月底至今連續遭到藍鳥、洋基、費城人3支球隊橫掃，接下來他們將面對紅襪4連戰。更倒楣的是天使本季表現傑出的沃德（Taylor Ward）進入10天傷兵名單，「神鱒」卓奧特（Mike Trout）3打數仍繳白卷，只是天使這次輸得沒那麼慘，費城人靠著再見轟以9比7逆轉勝。

前4戰合計只打了4分的天使，此戰的打擊明顯好轉，第4局就有5支安打，大谷翔平還擊出二壘打，卓奧特該局獲得四壞保送，天使單局打下5分。可惜牛棚沒能守住勝果，8局下天使發生守備失誤，左投盧普（Aaron Loup）弄到1出局滿壘之後退場，救援投手伊格雷西亞斯（Raisel Iglesias）登板。

伊格雷西亞斯精采地以三振解決荷斯金斯（Rhys Hoskins），接著和哈波（Bryce Harper）奮戰到兩好三壞，伊格雷西亞斯忽然以變速球攻擊好球帶，哈波等了很久才等到這顆進壘的好球，一棒轟到右外野牆外，滿貫全壘打！雙方6比6平手。

9局上天使打回1分，9局下兩出局時再換投手賀蓋特（Jimmy Herget），結果慘劇重演，肩負費城人最後希望的史考特（Bryson Stott）在兩好三壞逮到一顆進壘的曲球，3分再見全壘打！天使苦吞11連敗，27勝28負跌破5成勝率，近況不佳的費城人趁著這波連勝攀到25勝29負。