生醫族群再添新兵，北極星-KY(6550)今以每股82元上市，癌症新藥ADI-PEG 20其中肺間皮癌III期臨床試驗將在8月解盲，股價開高走高，晨盤一度衝上98元，漲幅逾15%，蜜月行情甜滋滋。

北極星-KY癌症新藥ADI-PEG 20主要應用於肺間皮癌、軟組織肉瘤、肝癌以及腦癌四大新藥產品線，其中肺間皮癌III期臨床試驗將會在8月解盲，公司目標希望在2025年時取得兩張藥證。

北極星藥業董事長陳鴻文表示，在生產策略方面，以公司自有的產品ADI為主，搭配CDMO服務，強化營運動能，目前已有3家CDMO簽約客戶。其中，北極星藥業與Nanotein合作模式為共同開發，公司擁有最優先投資權及生產權且有銷售額的15%權利金，預計最快今年下半年可量產出貨，明年起帶來較為明顯的營收貢獻。

陳鴻文指出，在CDMO業務上，其全球生產策略為美國廠當先導工廠。宜蘭廠約2025年加入營運，可把美國經驗轉移到宜蘭，進行大規模生產；另外，若客戶有需要大陸市場，北極星藥業在四川成都也有生產線可與其合作。

此外，自新冠疫情爆發以來mRNA技術再掀市場話題，為了強化未來爭取生物製藥代工市場，北極星藥業也於2021年11月與美國加州大學爾灣分校(UCI)簽署合作協議書。同時，該公司也與國衛院簽訂合作意向書，將結合國衛院的基礎與臨床醫學研究，以及北極星藥業跨國新藥研發經驗，加快建置mRNA技術平台的腳步。