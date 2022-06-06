2021年全球晶圓代工營收突破千億美元大關、年增達26％。展望2022年，由於客戶洽簽長約（LTA）使訂單能見度仍高，DIGITIMES Research預估營收將挑戰1300億美元，成長20％，但終端產品需求動能、地緣政治等因素，將對成長動能帶來隱憂。

DIGITIMES Research分析師陳澤嘉觀察，2021年全球晶圓代工景氣極佳，營收年增率達26％。展望今年，由於疫情、通膨與地緣政治風險等不確定性，已對全球經濟與民眾消費意願形成壓力，預期今年5G智慧型手機、筆電等電子產品出貨動能恐不若去年強勁。

不過，在5G手機、汽車等矽含量（silicon content）增加、IDM廠委外趨勢不變，以及客戶長約確保產能需求穩健下，多數晶圓代工業者對2022年展望仍樂觀，陳澤嘉預估今年全球晶圓代工營收再創新高，挑戰連3年營收年增率達20％佳績。

值得觀察的是，晶片供需失衡雖將延續，但2022年陸續轉趨平衡，惟車載、工控等半導體需求仍無法被滿足。其次，地緣政治對半導體的干擾不僅止於中美緊張局勢，烏俄戰爭亦對半導體材料供應形成隱憂，雖相關材料庫存仍可支應3～6個月，但須留意戰事拖延風險。

另外，陳澤嘉指出，三星電子（Samsung Electronics）自去年下半年起啟動組織改革，新團隊將在今年下半年底定，以及英特爾（Intel）發展晶圓代工服務（IFS）業務進展等，亦將為產業競局帶來新變化。