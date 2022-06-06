日本40歲戲劇男神綾野剛，日前遭到YouTuber網紅東谷義和連環爆料，私下混亂的男女關係，還疑似流出多張露鳥的床照，在網路上掀起熱烈討論，也讓他形象重挫。而由他主演的電視劇《OLD ROOKIE》開播在即，雖電視台沒有採取任何的動作，但在戲中贊助的廣告商卻動作頻頻。

綾野剛出道多年，憑著自然又精湛的演技站穩日本演藝圈，人氣也不斷攀升，但日前他卻遭昔日好友，也是時尚品牌前社長東谷義和，大爆他私下生活淫亂，男女關係混亂不堪，更直呼他就是個渣男，甚至他還找來NMB48前成員松岡知穗登上他的YouTube頻道，親口證實曾在17歲時被綾野剛帶去開房間，證實他曾「誘拐未成年少女從事性行為」的罪名，令網友們震驚不已，立即在網路上掀起話題。

不過，由綾野剛所主演的日劇《OLD ROOKIE》，似乎不受醜聞影響，他在劇中的戲份並未做出任何調整或刪除，本月2日綾野剛還照常的出席廣告代言活動。但眼尖的網友發現，綾野剛出席活動時臉上雖帶著笑容，但臉頰與過去相比卻消瘦、憔悴許多，甚至有些凹陷。

而根據日本媒體《東京體育》的報導，有劇組人員透露，原本身材就偏瘦的綾野剛，自從事件爆發後顴骨的線條就越來越明顯，疑似相當擔心東谷義和的爆料對他造成的影響。他還進一步透露，綾野剛過去都是片場的開心果，但近期拍攝卻看起來無精打采、不太說話，也不太與人有眼神交流。

另一家媒體《デイリー新潮》還報導，綾野剛在新戲中的戲份雖沒被調整，但知情人士透露，贊助商的廣告合約因已簽約半年，不能因戲劇改變而任意抽掉廣告，但這4間贊助商都相當知名，他們為了保住公司的聲譽，寧願選擇不要在劇中播出廣告。對此，電視台及綾野剛的經紀公司，都沒有針對爆料內容及抽掉廣告等相關事情做出回應。

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