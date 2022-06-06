南橫公路上，「蜘蛛人」在陡峭山壁進行邊坡穩定工程。（姚志平攝）

上月1日南橫才全線通行，不過近日由於高雄山區午後連續降雨，交通部公路總局第三區養護工程處甲仙工務段今(6)日表示，經保全人員清晨5點沿線朝巡，發現台20線臨105線28.6k處因邊坡落石造成道路雙向阻斷，南橫天池至埡口路段坍方，道路暫止通行。

甲仙工務段表示，搶修機具已從高雄及台東2端同步前往坍方路段，現場邊坡土石鬆動仍持續落石，並由保全人員持續觀察落石情形及交通管制。南橫公路高雄西端今日僅開放至天池，台東端開放至埡口路段，現場搶修廠商及保全守視警戒搶修中。

公路總局提醒，本周梅雨鋒面接近，南橫公路可能有大雨，提醒有意上山遊客事先查詢道路管制時間與山區路況，以避免等候。若下雨有濃霧現象將會影響行車視距，呼籲用路人上山之前務必評估氣候狀況，如遇下雨或濃霧天候盡量避免上山。

公路總局也籲請民眾共同愛惜南橫山林，勿隨意丟棄垃圾，共同守護南橫淨土樂園，也請用路人行經南橫公路隨時注意偶發性落石，以及注意道路兩側設立的公路資訊看板（CMS）及收聽警廣路況廣播；建議用路人非必要避免進入山區道路，以確保自身安全，造成不便尚請見諒。

最新道路通阻詳情，可利用公路總局幸福公路APP或上公路總局公路防救災資訊系 https://bobe168.tw/ 及利用公路總局智慧化省道即時資訊服務網 https://168.thb.gov.tw/ 查詢即時路況。