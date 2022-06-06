香港交易所今（6日）上午發布公告稱，旗下全資附屬公司倫敦金屬交易所（LME）和LME Clear Limited因鎳合約交易面臨法律訴訟，Elliott Associates L.P.和Elliott International L.P.於6月1日向英國高等法院提出司法覆核申索， LME和LME Clear Limited被列為被告。

原告的申索挑戰LME的決定，該決定涉及實行和維持取消原告聲稱於英國時間3月8日零點或之後執行的鎳合約交易。原告稱有關決定根據公法屬不合法。原告索賠金額約為4.56億美元。LME管理層認為該申索毫無法律依據，將積極抗辯。

公告稱，於2022年3月10日發出的LME通知中所述，在2022年3月7日（英國時間），鎳市場價格出現顯著上升。然而，LME認為截至當日晚上收盤時的交易是有序進行。隨後在2022年3月8日（英國時間）淩晨，鎳價格在短時間內大幅上升。與LME Clear商討後，LME決定於當日英國時間08：15起暫停所有鎳合約的交易，並將所有於2022年3月8日英國時間00：00或之後執行的交易取消。

LME鎳交易其後於2022年3月16日在LME所有執行交易的場所恢復進行。

公告稱，該申索擬挑戰有關實行及維持取消原告人聲稱於2022年3月8日英國時間00：00或之後執行的鎳合約交易的決定。原告人聲稱有關決定根據公法屬不合法，及／或構成侵犯原告人的人權。