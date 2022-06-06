台股加權指數6日開在16,570.89點，權王台積電（2330）開在541元，小漲1元，5月營收月增0.63％，6月拉貨動能看升的大立光（3008），早盤股價上漲逾3％，PA大廠穩懋（3105）大漲4％，太陽能族群早盤股價齊步向上，成為盤面上亮點，資金點火部分電子股，台股早盤指數在平盤下附近震盪，多空交戰激烈。

5月就業報告優於預期、對期待聯準會暫緩升息的投資人當頭澆了一盆冷水，再加上特斯拉、蘋果等重量級科技股重挫，拖累美國四大指數6月3日全面挫低。

道瓊工業平均指數6月3日終場下跌1.5％（348.58點）、收32,899.70點；周K線下跌0.94％。

那斯達克指數下跌2.47％（304.16點）、收12,012.73點；周K線下跌0.98％。

費城半導體指數下跌3.02％（95.4點）、收3,062.59點；周K線下跌1.69％。

元富投顧指出，台股融資餘額減少，且外資買超轉趨積極，有利多方，區間以16,400～16,750來看待。從技術面來觀察，短期均線和月線黃金交叉，加上周K連三紅，台股有機會向上挺進。

以中小型股為主的櫃買指數走勢較強，在季線之上震盪整理，區間以200～206來看待。美元指數關鍵價位在101附近，聯準會（Fed）升息腳步不變，造成熱錢流出，未來動向要持續觀察。

短線台股站穩月線，底部愈墊愈高，觀察大盤何時能站上季線反壓、量能回到2,500億元以上，作為盤勢強弱參考。

時序進入6月份，集團的作帳行情開跑，觀察鴻海、富鼎、天鈺、台揚。短線國際政經變數多加上通膨隱憂，資金輪動快速，未來將進入震盪整理格局。