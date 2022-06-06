國民黨主席朱立倫2日於美國史丹佛大學胡佛研究所與美國學者座談。美方學者關注台灣年底選情，對此，朱立倫表示，目前國民黨除了在地方有超過三分之二縣市的執政權以外，也陸續提出優秀候選人挑戰收復曾執政的直轄市與各縣市，對年底選情是審慎樂觀。

朱立倫2日於美國史丹佛大學胡佛研究所與美國學者、專家包括戴雅門（Larry Diamond）、祁凱立（Kharis Templeman）等人就台海安全、兩岸關係及疫情後的世界動態等議題交換意見。

朱立倫致詞時表示，自己上一次來到史丹佛是三年前，當時還沒有發生疫情，各方有許多交流的機會，非常高興三年後再與大家會面，胡佛研究所與國民黨有長久淵源，作為拜訪第一站格外有意義，而今天有來自政治、歷史、媒體、軍事各界的翹楚，非常珍惜實體見面的機會，期待與大家深入交流意見。

美國學者們提出對於年底地方選舉的關切，朱立倫表示，目前國民黨除了在地方有超過三分之二縣市的執政權以外，也陸續提出優秀候選人挑戰收復曾執政的直轄市與各縣市，對年底選情是審慎樂觀，反而民進黨在諸多重要縣市特別是北部目前還無法整合提名候選人，國民黨有信心依靠理性路線與政策願景爭取大多數民眾的支持。

朱立倫也提及，南韓與菲律賓今年的總統選舉都有相當令人驚奇的結果，南韓選擇了保守政黨執政並準備進一步重啟核能、菲律賓也因為期待經濟發展因素選出政治世家後人，顯示民意持續改變，候選人因素也相當吃重，周遭國家的民主發展，也都有可能多少影響台灣的選舉。

美國學者提問，如何描繪國民黨扮演的的角色時，朱立倫強調，國民黨無論從歷史價值淵源還是現實當中曾經並肩作戰的記憶，都是與美國擁有緊密連結的親美政黨，一百年來持續對抗共產主義，與中共做價值與制度的競爭，同時依然願意與中國大陸民間維持溝通，更曾經浴血奮戰保衛台灣，至今不變，無論面對何種威脅進犯，國民黨都把捍衛中華民國、保衛台灣放在第一要務，因此能夠扮演追求台海和平的穩定力量。

有美國學者希望朱立倫主席與訪團可以給他們作為台灣研究者的社群一些建議，朱立倫回應道，本次訪美就是希望透過重啟駐美代表處，擴大與美方各界的溝通，才能更完整呈現台灣內部整體的聲音，不為少數人或特定政黨壟斷，也期待這樣的作為可以提供各位台灣研究者更平衡的視角。