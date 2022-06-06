歌手王心凌近來因演唱《愛你》，創下演藝巔峰，掀起王心凌女孩風潮。現年已53歲資深名嘴呂文婉，也搶搭這股熱潮，在社群自嘲：「大嬸也要瘋『愛你』」，立刻PO出大方跳「愛你」舞蹈片段，就像回到少女時期，對著鏡頭狂拋媚眼，甚至模仿王心凌比出愛心手勢跳舞，連她自己看了都說：「考慮王心凌心情嗎？」

呂文婉跳起《愛你》舞步順暢俐落。(圖/呂文婉 FB)

美魔女呂文婉，近來在自家大跳「愛你」。53歲的她穿著白色洋裝，真實還原愛你舞蹈片段每一處細節，各種扭腰擺臀、伸展身體曲線，盡情擺動四肢，跳到歌曲高潮來回左右踢腳，毫無一絲扭捏地比出愛心手勢。由於這首愛你通常是少女在跳，最終卻由呂文婉53歲年紀詮釋，她自己就在留言區自嘲「大嬸力爭上游的故事」。

呂文婉舞步最終停在愛心手勢。(圖/呂文婉 FB)

這次呂文婉跳舞，是被另一男名嘴狄志為欽點上陣。因此在呂文婉完成任務後，特地回報給狄志為：「任務完成囉」哪知舞蹈跳得辛苦，僅得到「好勵志」的答覆。呂文婉也透露她跳這支愛你，其實鏡頭外有女兒賣力帶動跳。對於跳這支《愛你》她也給自己打分：「就是大嬸」、「辛苦你的眼球」、「我的青春像鳥一樣不回來」。

事實上，網友們對模仿王心凌跳《愛你》給出好評：「少女心噴發，文婉姐跳的真可愛」、「肢體還很軟Q，不輸少女隊！」、「好活潑、好可愛，越來越年輕」、「太強了動感十足」、「哈哈哈哈哈好可愛哦」、「心凌上身了好強」、「比王心凌還讚啦！」甚至有人說道「文婉男孩、女孩站出來」給出高評價。